Il coronavirus colpisce anche 007. Slitterà infatti di qualche mese l’uscita del nuovo film della saga di James Bond «No Time to Die». A svelarlo è la pagina Twitter dell’agente segreto più famoso di tutti i tempi: «MGM, Universal e i produttori di Bond, Michael G Wilson e Barbara Broccoli, hanno annunciato oggi che dopo molte riflessioni e una valutazione del mercato cinematografico a livello globale, il debutto di No Time to Die sarà posticipato fino al mese di novembre. Il film sarà distribuito nel Regno Unito il 12 novembre, mentre le date previste per le varie nazioni saranno comunicate in un secondo momento, e negli Stati Uniti sarà lanciato il 25 novembre», si legge nella nota.