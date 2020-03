New York spegnerà nelle prossime ore Broadway a causa dell’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il governatore dello stato Andrew Cuomo, vietando tutti gli assembramenti con più di 500 persone. Nel frattempo il presidente Usa Donald Trump non esclude divieti di viaggio all’interno degli Usa, in particolare per California e Washington, i due Stati della costa pacifica più colpiti dal coronavirus. «Non è stata discussa ma è una possibilità», ha detto.

I casi di coronavirus nella città di New York sono balzati da 53 a 62 in una sola notte, ha affermato oggi il sindaco di New York, annunciando che a breve saranno introdotte «maggiori restrizioni» in città per contenere il virus. L’obiettivo, ha spiegato De Blasio, è comunque non ripetere quanto sta accadendo in Italia. «Non penso che vogliamo finire come l’Italia a meno che non siamo sicuri che non ci sia altra scelta», ha detto in diverse interviste rilasciate a varie emittenti televisive.