Lo spirito del Bauhaus si annida in profondità nelle mura del Teatro San Materno di Ascona, costruito nel 1928 dall’architetto Carl Weidermeyer per la danzatrice Charlotte Bara. È quindi inevitabile che questa vera e propria filosofia artistica - sbocciata nell’ambiente cosmopolita della Repubblica di Weimar, legata alle idee razionaliste e al funzionaliste e a un concetto di tecnologia applicata - abbia finito con l’influenzare il lavoro della coreografa Tiziana Arnaboldi che da una decina d’anni è l’animatrice e la direttrice artistica della storica sala. Ma come portare in scena il Bauhaus? Come coniugare gli stilemi del teatrodanza contemporaneo, che ha sempre caratterizzato le creazioni della Compagnia di Tiziana Arnaboldi, con questo spirito inimitabile e ancora oggi di grande attualità...