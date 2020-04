Si è spento al Vanderbilt University Medical Center di Nashville in Tennessee all’età di 73 anni John Prine, uno dei personaggi più in vista della scena musicale country. Aveva 73 anni ed era stato ricoverato il mese scorso per «un’insorgenza improvvisa» dei sintomi da coronavirus. Il 30 marzo le sue condizioni erano state definite dalla moglie e manager Fiona Whelan Prine «stabili», ma «non in miglioramento» e sono precipitate nelle ultime giornate fino a provocarne il decesso. Nato e cresciuto nell’Illinois da genitori origine rurale del Kentucky, John Prine dopo una parentesi in Germania Ovest come soldato si trasferì a Chicago.

Dopo anni di gavetta divenne noto nella scena folk locale, fu scoperto nel 1971 da Kris Kristofferson che gli procurò un contratto con la Atlantic Records con cui pubblicò tre album, passò poi alla Asylum Records per altri tre album prima di fondare una propria etichetta, la Oh Boy Records, con cui fece uscire i propri lavori successivi. Con i suoi dischi Prine ha influenzato generazioni di musicisti, tra cui Bob Dylan, che in un’intervista nel 2009 dichiarò: «Quel che fa Prine è puro esistenzialismo proustiano... e scrive bellissime canzoni». Anche Johnny Cahh, nel suo libro di memorie, ha citato Prine come uno dei quattro artisti a cui si ispirato per scrivere canzoni. In carriera il cantautore, oltre a vendere milioni di dischi, si è aggiudicato due Grammy Award, nel 1991 e nel 2005, entrambi nella categoria Best Contemporary Folk Album. Rolling Stone lo definì «il Mark Twain dei cantautori americani».