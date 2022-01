A Mendrisio non ci sono mari né oceani. Eppure, domani presso il cinema Multisala Teatro sarà possibile immergersi in acqua salata. E seguire, grazie al film-documentario Fin di Eli Roth, scienziati, ricercatori e attivisti accomunati da un unico obiettivo: evitare l’estinzione degli squali, animali in grave pericolo a causa – manco a dirlo – delle attività umane. La proiezione è in programma alle 20.30, l’ingresso costerà 12 franchi mentre al termine del documentario è previsto un botta e risposta con Alex Cornelissen, CEO di Sea Shepherd, fra le associazioni più attive nella difesa di mari e oceani, e Peter Hammarstedt, direttore di campagne sempre presso Sea Shepherd. Nell’attesa del film, ci siamo intrattenuti con Cornelissen.