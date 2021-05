Il presidente di LuganoMusica Marco Borradori ha annunciato la nomina del direttore di LuganoMusica, Etienne Reymond, a direttore artistico della Filarmonica della Scala di Milano, che svolgerà in parallelo al suo incarico a LuganoMusica. La nomina partirà dal 1. giugno. Il presidente Borradori, si legge in una nota «è molto orgoglioso e onorato di questa nomina che porta prestigio a LuganoMusica, al LAC e alla Città di Lugano». Etienne Reymond dal canto suo si dice «felice di lavorare con il maestro Chailly ed i membri dell’orchestra».

Maurizio Beretta, presidente della Filarmonica della Scala ha dichiarato: «Il Consiglio di Amministrazione ha scelto all’unanimità una figura di assoluta caratura internazionale. L’esperienza di Etienne Reymond nella programmazione artistica e la sua rete professionale internazionale saranno importanti per la Filarmonica della Scala. Il ruolo condiviso con LuganoMusica non potrà che rafforzare il legame tra due importanti istituzioni impegnate per la diffusione della cultura musicale al grande pubblico».