Lui era all’apice dellacelebrità, il suo libro più famoso, The Catcher in the Rye (in italiano Il giovane Holden) veniva venduto in tutto il mondo. Il «New Yorker» pubblicava abitualmente i suoi racconti. Quell’uomo aveva davanti a sé un radioso futuro di conferenze in giro per il mondo. Lezioni universitarie dappertutto. Magari una cattedra ad Harvard, o a Yale. E ancora di più la prospettiva di scrivere per il cinema, che negli Stati Uniti pareva a tutti (e ancora oggi) un punto di arrivo. E invece dal 1953, a soli 34 anni, va a vivere a Cornish, nel New Hampshire, lasciando una città, New York, che gli stava offrendo tutto. Jerome D. Salinger, in poco tempo deciderà di non vedere più nessuno, e si chiuderà come un recluso dentro la sua villa inaccessibile fino alla morte, avvenuta nel 2010....