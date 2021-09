La storia del rock pullula di album mai pubblicati, dischi che, per una ragione o per l’altra, non sono mai arrivati nei negozi, con il risultato di essere mitizzati dai fan. E spesso qualche brano – se non addirittura tutti – arriva al mercato illegale, che confeziona un bootleg ad hoc, alimentando il mito. Tra i più celebri si possono annoverare Smile dei Beach Boys, che naufragò sotto il peso delle aspettative assieme al suo cretore, Brian Wilson; Get back”dei Beatles, che avrebbe dovuto rappresentare il ritorno alle origini dei Fab 4 dopo la sbornia psichedelica, ma si trasformò in Let it be perdendo lo spirito originario, e ancora First days of the new rising sun che Hendrix non riuscì a portare a termine; A kick in the head is worth eight in the pants dei Bee Gees, più celebre per il titolo chilometrico; Leather di Frank Zappa; il Black album di Prince (che di dischi non pubblicati ne ha assommati a decine). Con il tempo quasi tutti questi dischi sono stati recuperati ufficialmente, perdendo quell’alone di mistero.

Ma c’è un «ghost album» di cui pochi erano al corrente e del quale, soprattutto, nessuno ha mai ascoltato nulla. Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio del decennio successivo, i francesi Rockets dominavano le classifiche europee. Affascinavano per l’indimenticabile look spaziale, con costumi futuribili, i crani rasati e la pelle tinta d’argento. Una trovata per farsi notare, così come, durante i concerti, l’uso dei laser e di una scenografia fantascientifica catturavano il pubblico. Ma la band sapeva anche suonare e mescolava rock e elettronica con una spruzzata di disco music, ma anche con echi psichedelici. Alle spalle un album d’esordio che conteneva il primo successo, Future woman, l’esplosione di On the road again – singolo e LP – e la maturità di Plasteroid e Galaxy, che sfondarono il tetto del milione di copie. Facile pensare, quindi, che alla band di Christian Le Bartz, Gérard L’Her, Alain Maratrat, Fabrice Quagliotti e Alain Groetzinger tutto fosse permesso, ma non è così. Il disco successivo venne sdegnosamente rifiutato dai discografici che avvertivano l’aria del cambiamento e temevano che quelle canzoni non fossero più al passo con i nuovi tempi. I Rockets tornarono in studio per sfornare π 3,14, che non recuperava nulla di quello che, a quel punto, divenne il disco perduto della band che proseguì cambiando formazione e diradando un’attività che prosegue ancora oggi grazie a Quagliotti che continua a tenere viva la musica con concerti e dischi (il singolo più recente, Free, risale a pochi mesi fa) oltre ad aver intrapreso solo recentemente una carriera solistica che ha ampliato la sua visione musicale. Evidentemente, però, quel disco fatto e finito e mai ascoltato da nessuno fuori dalla cerchia del gruppo lo intrigava e così, entrato in possesso dei master originali, ha deciso di renderlo disponibile per i numerosissimi fan sparsi in tutto il mondo.

Ora il «ghost album» ha un titolo, Alienation, una bellissima copertina curata da Victor Togliani, un’edizione in vinile limited (anche blu trasparente) oltre a quella digitale. Il master originale a 24 piste è stato mixato e masterizzato sotto la supervisione dell’artista da Michele Violante senza che nulla fosse modificato dell’incisione originale. Il risultato è un vero e proprio viaggio nel tempo, quasi fantascientifico, rispettando l’estetica dei Rockets. Erano in stato di grazia in quei mesi tra il 1980 e il 1981, ed erano anche assolutamente al passo con i tempi (chissà cosa era sfuggito ai discografici dell’epoca?). Lo prova Non - stop, un brano funkeggiante e accattivante mentre Sky invaders e Venus queen sono assolutamente new wave e anticipano tanto synth pop successivo. Electromental è uno strumentale martellante che descrive scenari alla Blade runner (che, nel 1981, era ancora di là da venire). Talk about ha un incedere rock, ma naturalmente i suoni alieni, dovuti in gran parte alle tastiere all’avanguardia (oggi vintage, naturalmente) di Quagliotti, fanno la differenza, Ma tutti e quattro i musicisti sono in bell’evidenza come strumentisti di grande efficacia. E che dire della follia Skared? Un divertente omaggio alla nascente scena ska anglosassone, con il misterioso Johnny X alla voce fino a quando il Vocoder non ci riporta decisamente in «zona Rockets». Children of time è una elettro – ballad che avrebbe fatto le fortune di qualsiasi band new romantic successiva. La conclusiva Collage rilegge i temi principali del disco in un medley (attenzione: la versione del compact differisce da quella del long playing: i collezionisti sono avvisati).

E c’è anche una piccola sorpresa finale. Negli ultimi secondi del disco si può ascoltare una brevissima conversazione tra i Rockets, questi alieni della musica che erano, soprattutto, dei creativi che si divertivano facendo musica e dipingendo paesaggi sonori futuristici. Sarà per questo che sono ancora attualissimi? Ha fatto bene Quagliotti: Alienation è sicuramente uno degli album migliori dei Rockets.

