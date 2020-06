Un’esposizione e un libro d’arte celebrano in questi giorni a Lugano Livio Bernasconi, personalità tra le più eclettiche della scena ticinese contemporanea. Un artista che, nell’ultimo mezzo secolo, è stato capace di esplorare con metodo ed inventiva il rapporto con la pittura lungo una parabola che, di qua e di là dell’Atlantico, ha avvicinato consapevolmente le avanguardie storiche e contemporanee dell’arte al punto da costituire un caso raro e pressoché unico, non solo a livello locale e nazionale, anche e soprattutto per la carica di fresca inventiva con cui, alla soglia dei novant’anni (Bernasconi è nato infatti nel 1932), continua la sua avventura espressiva.

Un duplice omaggio allestito dalla Biblioteca cantonale di Lugano in collaborazione con la Buchmann Galerie Agra/Lugano, che...