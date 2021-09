A Leon Löwentraut la fiducia in se stesso non manca di certo. «Voglio che i miei quadri siano appesi nei più grandi musei del mondo e perseguirò i miei obiettivi in questo senso con pieno vigore», ha affermato all’Agenzia stampa tedesca di Monaco di Baviera, dove la sua mostra «Leonismo» è attualmente esposta al Museo Nazionale Bavarese. «Tutto quello che si può immaginare è anche realizzabile e tutto quello che ho annunciato finora si è realizzato».

Löwentraut ha più di 223’000 follower su Instagram, dove si mostra con celebrità come il violinista David Garrett, il leader dei Rammstein Till Lindemann o la cancelliera Angela Merkel, in doppiopetto dall’aspetto antico, con le gambe divaricate davanti a yacht bianchi, in pose da modello serio o ancora dipingendo nel suo studio. Di conseguenza, i giovani appassionati d’arte lo seguono su Facebook e Instagram, visitano le sue mostre e collezionano le sue opere. Quest’anno, la rivista Forbes lo ha incluso nella sua lista delle 30 persone più importanti del mondo di lingua tedesca sotto i 30 anni.

Dal suo punto di vista, non c’è molta domanda per la sua arte sul mercato: «Probabilmente c’è anche un’ottima ragione per cui non gioca un ruolo nel mercato internazionale dell’arte». I pochi dipinti che sono ora sul mercato delle aste sono andati per molto meno denaro di quanto stimato in precedenza, dice Ketterer e su questo ha ragione. Le «Menschenmasken» (Maschere umane) di Löwentraut del 2015 sono state messe all’asta nel 2018 dalla casa d’aste Neumeister di Monaco di Baviera per 22’860 euro (incluso il premio dell’acquirente). Le stime erano precedentemente tra 30’000 e 50’000 euro.