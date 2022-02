Sanremo. Il mare, i fiori, il Festival. Già, il Festival. Finalmente ci siamo. Oggi è il grande giorno. Amadeus, Fiorello, artisti in gara: tocca a voi. Nell’attesa della prima serata, al Corriere del Ticino abbiamo fatto un altro tuffo nel passato. Per dirla con Loredana Bertè, e pazienza se ci affidiamo a una canzone non sanremese, «io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente». E che ricordi. Alle giornalisti e ai giornalisti del Corrierone abbiamo fatto una semplice domanda: qual è la tua canzone preferita di tutti i tempi? Quella, per intenderci, che ti ha colpito maggiormente. E che, a distanza di anni, ancora ti fa vibrare. Ecco le risposte.

Mauro RossiTiziana Rivale – Sarà quel che sarà (1983)È stata una delle tante «meteore» che ha solcato il cielo sanremese. Giunta da sconosciuta...