A questo scopo, il FFDUL apre una finestra sui film delle scorse edizioni che potranno essere visionati da casa a sostegno dei più deboli. Durante queste settimane di pandemia, molte organizzazioni che sul nostro territorio operano nel difficile ruolo di supporto e assistenza verso le fasce più precarie della popolazione, sono chiamate ad un maggiore sforzo per riuscire a far fronte alle necessità del momento.

Da oggi sul sito www.festivaldirittiumani. ch si possono quindi visionare i seguenti film: Dove bisogna staredi Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli (2018), Gaza Surf Club di Philip Gnadt e Mickey Yamine (2016), Periferia del nulla di Zijad Ibrahimovic (2016), The Remnants di Riccardo Russo, Paolo Barberi (2017), Ninna nanna prigioniera di Rossella Schillaci (2016), Sonita di Rokhsareh Ghaemmaghami, (2015), Alicia di Maasja Ooms (2017), Eldorado di Markus Imhoof (2018), Whose streets? di Sabaah Folayan e Damon Davis (2017), Ambassade di Daniel Wyss (2019), Erde di Nikolaus Geyrhalter (2019), La fruizione dei film del FFDUL avviene su piattaforma online alla quale ci si collega tramite il sito www.festivaldirittiumani.ch, e attraverso la quale si potranno vedere i film su smart TV o al computer scaricando l'applicazione Vimeo. Il costo per il noleggio di un film è di franchi 8.- per la durata di 48 ore.