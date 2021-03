«Finalmente è arrivato il 7 marzo, sono felicissimo per aver realizzato un Sanremo diverso dagli altri, e pensare che 13, 14 milioni di persone hanno seguito ieri la finale, con dati quasi più alti delle edizioni normali, rende il nostro sforzo ancora più immenso». Lo dice Amadeus nella conferenza stampa finale.

«Sono felice, orgoglioso di tutto quello che è accaduto, complimenti a tutti i ragazzi, a tutti i cantanti. C’è stato un passaggio epocale nella storia del festival, un voltare pagina, prendere un’occasione al volo per cambiare qualcosa e questo è accaduto».

«In un momento in cui intorno c’era tanta incertezza, confusione, paura, dubbi, non avrei mai potuto fare il festival senza Fiorello al mio fianco - dice ancora - mio fratello, il più grande showman che abbiamo. Insieme abbiamo cercato di fare intrattenimento, una cosa difficilissima senza pubblico.

Soprattutto la prima sera uscire e veder teatro vuoto è una cosa che non auguro a nessuno di coloro che fanno il mio lavoro, non era scontato fare 5 ore di trasmissione a sera». Poi il ringraziamento alla sua squadra, guidata dal manager Lucio Presta, «che mi è stata sempre accanto, e alla mia famiglia: pochi ma buoni. Grazie a tutti e viva Sanremo: il festival non ce lo ha nessuno e teniamocelo stretto».

Di sicuro, la RAI vorrebbe tenersi stretti Amadeus e Fiorello. Al netto di un addio, doppio, già annunciato. Eppure... «Quello che ho detto ieri, l’ho detto in maniera consapevole, dopo averlo valutato con Rosario», spiega Amadeus. «Pensiamo che Sanremo sia un grande evento, non un programma tv: servono energia, forza, idee. Ringrazio l’amministratore delegato della proposta. L’idea ora è di fermarci un attimo. Poi se la Rai lo desidera, se il pubblico lo desidera, se si ritrova l’energia, l’idea, vediamo. Al festival si lavora per un anno o quasi, quest’anno è come se fossero stati due anni in uno». L’apertura ad un «Ama ter» arriva direttamente dall’amministratore delegato Fabrizio Salini. Un segnale forte, soprattutto in relazione alle indiscrezioni che vorrebbero Alessandro Cattelan quale sostituto di Amadeus per il 2022. «Permettetemi di fare un paragone con il calcio, che amo», dice al riguardo Amadeus. «Anche con Conte, mentre allena, dicono che arriveranno altri allenatori, ma magari è lui che vince lo scudetto».

C’è spazio anche per Fiorello. «Ho sentito numeri pazzeschi, ma ho letto cose che non combaciano. Ma che festival hanno visto? Ho letto addirittura la parola flop, un flop da 14 milioni? C’è qualcosa che non mi torna, ‘corrigetemi se sbaglio’». Il co-conduttore interviene così, collegato al telefono con Amadeus, alla conferenza stampa finale di Sanremo. «Chi fa il mio mestiere - sottolinea - sa cosa succede quando si fa una battuta: il pubblico non serve per l’ego, fa parte dell’esibizione, ti guida, ti dice tutto, se ti manca quello sei in difficoltà». «Secondo me - aggiunge - ci siamo inventati un mestiere, fare spettacoli per nessuno in sala».

In una settimana 5.800 tamponi effettuati

Nella settimana del festival sono stati effettuati 5.800 tamponi. Di questi 9 sono risultati positivi al test antigenico, otto dei quali poi confermati con il molecolare. Sono i dati sulla macchina sanitari messa in piedi dalla Rai per il Festival di Sanremo, secondo quanto riferito dal vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo.

