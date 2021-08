In occasione delle celebrazioni per l’anniversario della Convenzione del 1951 sui rifugiati, Locarno Film Festival ha presentato in Piazza Grande The Alleys, di Bassel Ghandour (sceneggiatore di Theeb, candidato ai Premi Oscar 2016 nella categoria «Miglior film straniero»). Al debutto alla regia di un lungometraggio, Ghandour proviene da un Paese, la Giordania, confrontato giornalmente con le conseguenze dei conflitti che attanagliano la regione. Sono infatti 2 milioni i rifugiati palestinesi attualmente ospitati dal Regno Hascemita, 1,4 i siriani, centinaia di migliaia quelli provenienti da altre nazioni. «L’accoglienza nei confronti dei profughi? Fa parte dell’identità della Giordania», ci conferma Ghandour, che al Film Festival di Locarno partecipa per la prima volta. Il suo lungometraggio,...