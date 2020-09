«Oggi danzando e muovendomi nella realtà virtuale posso toccare e perfino abbracciare gli altri, cosa che nella vita reale non posso fare. Non so bene cosa significhi, non so dove stiamo andando ma fatto sta che è così». Sono parole pronunciate ieri dalla coreografa Ariella Vidach di AIEP nel corso della presentazione della 29. edizione del FIT, il Festival internazionale del Teatro in programma a Lugano dal 29 settembre all’11 ottobre tra il LAC (Palco della Sala Teatro, TeatroStudio e Hall) e il Teatro Foce. Una frase quella di Ariella Vidach che ben sintetizza la situazione attuale delle arti sceniche, soprattutto nelle espressioni più legate alla sperimentazione, che per reagire al «blocco» determinato dalla pandemia stanno esplorando, con ancora maggior forza rispetto al solito, tutte le strade possibili per far conoscere al pubblico le proprie ricerche.

Cosa pensano oggi gli artisti

Come ci tiene a sottolineare Paola Tripoli, direttrice artistica della manifestazione, il FIT 2020 non seguirà un percorso online ma si svolgerà quasi interamente live: «Saremo fra i primi a tornare a proporre degli spettacoli in sala in Ticino, - dice - perché oggi più che mai è estremamente importante sapere cosa gli artisti pensano del mondo». Una scelta coraggiosa, per nulla semplice, che si concretizza in un programma comprendente 17 spettacoli che unisce l’irrinunciabile dimensione internazionale a quella locale che negli ultimi anni - grazie soprattutto al lavoro in profondità svolto da Carmelo Rifici nell’ambito del LAC - ha visto emergere ed affermarsi personalità in grado di inserirsi alla perfezione nello spirito che caratterizza da sempre il festival. Se c’è un aspetto a cui il FIT 2020 ha dovuto però rinunciare è quello di focalizzare come al solito le proprie proposte attorno a un tema. Una rinuncia che non è però da considerare una lacuna, come osserva Luigi Maria Di Corato (direttore della Divisione Cultura della Città di Lugano): «Non è il momento dei temi e delle certezze, ma quello dei dubbi e delle domande». E sicuramente gli spettatori del FIT saranno sommersi da una valanga di domande suscitate da artisti che vengono da lontano ma anche da molto vicino.

Molti nomi dal territorio

Il 29 settembre, l’inaugurazione del FIT 2020 porterà subito alla ribalta un’artista ticinese: la coreografa Lorena Dozio che presenterà in prima assoluta lo spettacolo Rame con il quale conclude la propria residenza al LAC. Dal 30 settembre al 4 ottobre, il pubblico ticinese potrà finalmente scoprire Book is a Book is a Book, il nuovo spettacolo della compagnia Trickster-p che, dopo una sola giornata di rappresentazioni a marzo, aveva dovuto essere annullato in seguito alla chiusura del LAC. Domenica 4 ottobre, spazio ad AIEP - Avventure in Elicottero Prodotti e all’anteprima introduttiva di Dance the Distance che punta, come già accennato, sulla realtà virtuale. Dal 5 all’11 ottobre la Hall del LAC ospiterà l’installazione di Alan Alpenfelt Binaural View of Switzerland, già presentata nei mesi scorsi a Mendrisio; mentre durante il FIT debutterà anche Di tutti i colori, il forum per gli allievi delle scuole medie sul tema del razzismo e della xenofobia proposto dal Teatro Pan.

C’è anche chi arriva da lontano

Anche in tempo di coronavirus, come detto, il FIT non rinuncia alla propria dimensione internazionale mettendo a segno anche alcuni «colpi» che in una situazione normale sarebbero stati molto probabilmente fuori dalla sua portata. Tra i nomi di maggior spicco che calcheranno le scene luganesi segnaliamo Mephistopheles eine Grand Tour, ispirato al Faust, con la compagnia italiana di respiro internazionale Anagoor (2 ottobre), Necropolis con il performer franco-israeliano Arkdai Zaide (4 ottobre) o Memento mori o la celebración de la muerte di e con l’attore e regista uruguaiano Sergio Blanco (9 ottobre). La danza contemporanea occuperà un posto di rilievo nell’ambito del festival con gli spettacoli della Cie Tabea Martin Forever (il 6 ottobre) o Fantasia con la coreografa svizzera Ruth Childs / Scarlett’s (8 ottobre). Infine (e come poteva essere diversamente?) c’è ancora uno spettacolo in bilico: 200 golpes de jamón serrano con la performer argentina Marina Otero che dovrebbe andare in scena il 10 ottobre. Se non fosse possibile si vedrà invece La codista con l’attrice e regista olandese Marleen Scholten. In caso contrario, andrebbero in scena entrambi gli spettacoli.

©CdT.ch - Riproduzione riservata