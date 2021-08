«Un programma pensato per i più piccoli», è questa la descrizione di Locarno Kids, la sezione del Film Festival dedicato ai bambini. Da anni l’evento consacrato al cinema è fruibile da visitatori di qualsiasi età. L’organizzazione propone così non solo film ma anche attività per i più piccini. Dalla caccia al tesoro agli workshop cinematografici, dagli esercizi di scrittura al disegno. Al Film Festival di Locarno l’offerta per i bambini è ampia e copre diversi aspetti del cinema, con i giovani che hanno così la possibilità di imparare divertendosi.

Le attività

Per i più piccoli l’angolo di gioco perfetto è il Kids Corner: posizionato al 3. piano delle scuole elementari di Muralto, lo spazio sarà aperto dal 5 al 14 agosto. Per chi invece vuole conoscere la realtà del Festival, una divertente...