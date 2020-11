Il futuro della discografia assomiglia sempre più al passato. Almeno per quanto riguarda la diffusione dei prodotti musicali che negli ultimi anni sta sempre più riprendendo – ovviamente con gli aggiustamenti del caso – modelli che sembravano superati. «I mutamenti tecnologici degli ultimi anni che hanno completamene ribaltato la fruizione della musica, hanno spinto sia gli artisti sia noi discografici a rivedere le strategie di azione», conferma Roberto Rossi, direttore artistico di Sony Music Italia. «Se fino a poco tempo fa il formato principale per la diffusione della musica pop era l’album – inteso come raccolta di canzoni – oggi siamo tornati a quello che dominava negli anni Cinquanta e Sessanta: il singolo, che una volta era il vecchio disco in vinile a 45 giri e che oggi è un brano...