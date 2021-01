Oltre 3.700 spettatori hanno seguito, a S. Silvestro, il concerto in streaming dell’Orchestra della Svizzera italiana con Martha Argerich. Un pubblico che, in presenza, significa un palazzetto dello sport stracolmo o quattro sold out al LAC. Il tutto a testimonianza dell’affetto che circonda l’OSI ma anche delle potenzialità della modalità online per gli eventi artistici e culturali, in tempo di COVID ma anche in futuro. Ne abbiamo parlato con il direttore artistico-amministrativo dell’orchestra Christian Weidmann.

Cominciamo stilando un bilancio del S. Silvestro del binomio OSI-Argerich: un successo atteso o ben oltre le vostre aspettative?«Siamo molto contenti dei riscontri ottenuti. È chiaro che se avessimo potuto avere il pubblico in sala saremmo stati più felici. Non va tuttavia dimenticato...