Dove eravate la mattina del 9 dicembre del 1980? Se rivolgete la domanda a molti nati tra la seconda metà degli anni Cinquanta e l’inizio del decennio successivo, state tranquilli che, nella maggior parte dei casi, in pochi secondi otterrete una risposta precisa e dettagliata. Chi vi scrive, ad esempio, ricorda che era un grigio martedì dopo il lungo weekend dell’Immacolata. Ancora un po’ addormentato presi il treno per andare in ufficio. Lì qualcuno iniziò a riferire di una notizia sentita pochi minuti prima alla radio, secondo la quale, qualche ora prima, a New York, avevano ucciso John Lennon. Sulle prime tutti pensammo si trattasse di una bufala (il termine «fake news» non era ancora stato coniato), poi mano a mano che trascorreva la giornata e che le notizie rimbalzanti dall’America si facevano vieppiù precise («un fan dapprima lo ha avvicinato chiedendogli di autografare il suo ultimo disco, poi lo ha atteso la sera mentre rientrava nella sua casa di New York sulla 72.esima e ha esploso cinque colpi di pistola alla schiena, quattro dei quali lo hanno colpito, uccidendolo») ci rendemmo conto dell’accaduto: John Lennon era davvero morto. A quel punto fu tutto un misto di stupore, incredulità, rabbia (qualcuno ipotizzò addirittura che si trattasse di un omicidio politico visti pessimi e noti rapporti esistenti tra l’ex Beatle e le autorità di quell’America in cui, inspiegabilmente per noi, aveva deciso di a vivere) ma soprattutto di profonda tristezza, perché ci rendemmo conto che quanto accaduto all’esterno del Dakota Building, aveva definitivamente spezzato un sogno che, in cuor nostro, credevamo prima o poi potesse nuovamente trasformarsi in realtà. John Lennon e i Beatles, infatti, per noi figli degli anni Sessanta (ma anche per buona parte dei nostri fratelli più grandi), erano un fenomeno che non avevamo vissuto direttamente: troppo piccoli quando il gruppo era attivo e troppo presi da altre cose quando iniziammo ad appassionarci di musica: c’erano infatti il «prog», l’«hard rock», i grandi gruppi degli anni Settanta, i cantautori, l’impegno politico e, ad un certo punto erano arrivati pure il punk e la discomusic. I Beatles, sebbene fosse passato meno di un decennio dal loro scioglimento, erano qualcosa di lontano, per certi versi «vecchio» ma che però sentivamo ci apparteneva: le loro canzoni erano infatti entrate nel nostro DNA, eravamo coscienti che era dalla loro «rivoluzione» che era nato tutto ciò che ascoltavamo e in cui credevamo – pur ciascuno secondo la propria declinazione politico-ideologica. Anche le esperienze solistiche e di vita di ciascuno dei «Fab Four» continuavano ad essere, ancorché un po’ anacronistiche rispetto alle mode del momento, degli imprescindibili punti di riferimento. Quella di John, soprattutto, che aveva scritto il brano apparentemente più candido della storia del rock ma in realtà più rivoluzionario, Imagine; che pur potendo avere ai suoi piedi tutte le donne del mondo viveva con quella strana (e oltretutto bruttina e anche apparentemente antipatica) «nippo» con la quale aveva un rapporto talmente simbiotico da mettere in crisi tutte le teorie dell’amore libero mutuate dal flower-power; che cantava canzoni di pace ma vestito in mimetica; che nelle interviste era un continuo contraddirsi e un rinnegare il suo passato con il gruppo. Ma soprattutto perché, essendo stato lui a mettere la parola fine dei Beatles, era l’unico che avrebbe potuto resuscitarli, rimettendo assieme i cocci della più grande band della storia in modo da farci nuovamente gustare, stavolta dal vivo quella magia che avevamo dovuto accontentarci di vivere solamente di riflesso. Una magia alla quale la sua morte aveva definitivamente messo fine. Ecco perché tutti quelli della mia generazione si ricordano dell’8 e del 9 dicembre del 1980. Perché indipendentemente dalla grandezza e della complessità del personaggio Lennon, dei suoi messaggi di pace e fratellanza e dalle sue visioni politiche che avrebbero potuto farne un leader di contrasto all’allora nascente e sfrenato liberismo; dalle canzoni che ci ha lasciato in eredità (alcune meravigliose – quelle scritte per il gruppo e nel periodo immediatamente successivo al suo scioglimento – altre decisamente più modeste – il riferimento è a quelle del suo ultimo periodo), la sua morte è stata per noi l’unico e autentico «day the music died».