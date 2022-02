Sono tornati i Jethro Tull: Ian Anderson ci ha ripensato. Aveva «ritirato il nome», un nome che non aveva mai amato troppo appartenente, si sa, ad un agronomo vissuto tra Sei e Settecento, e che venne scelto provvisoriamente proprio nel periodo in cui la Island mise sotto contratto la band che si ritrovò con un appellativo suggestivo, ma fuorviante. Nel chiudere quella porta Anderson aveva anche eliminato tutti i musicisti dell’ultima formazione – tra i quali il chitarrista Martin Barre che ha suonato in tutti i lavori a partire dal secondo – senza troppi complimenti, per proseguire da solo. A differenza di quanto era capitato con le sue opere solistiche quando la band era attiva, i dischi successivi si potevano dunque considerare a tutti gli effetti la prosecuzione del percorso della band....