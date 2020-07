Una giornalista di «Bloomberg News», Sarah Frier, ha pubblicato da poco negli Stati Uniti un libro intitolato No filter. È la storia del successo di un social network che negli anni si è imposto con forza nel mondo delle applicazioni e del web: Instagram. E come tutti i libri di questo tipo è pieno di aneddoti, storie segrete, guerre di potere. Le guerre di potere che hanno portato all’acquisto dell’applicazione da parte di Facebook. In una gara con Twitter che in quel caso non ha fatto l’offerta migliore. Ma queste sono storie che all’incirca si sanno. Mark Zuckerberg intuisce il potenziale di Instagram, lo porta via alla concorrenza, dice ai suoi collaboratori: «Qualsiasi cifra venga offerta dagli altri, noi la raddoppiamo». E così fu.

Poi è stata tutta una storia, un lavoro degli specialisti,...