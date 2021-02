Se in questo avvio di febbraio molti iniziano a pensare alla prossima estate come ad un periodo nel quale lasciarsi alle spalle le scorie dell’ultimo, terribile anno, qualcun altro guarda alla bella stagione da una prospettiva diametralmente opposta, che la rende incerta, carica di dubbi e di preoccupazioni in grado di trasformarla in un incubo. Ci riferiamo agli organizzatori e al variegato universo che ruota attorno ai cosiddetti «grandi eventi», probabilmente il settore che negli ultimi dodici mesi ha subito i maggiori contraccolpi a causa della pandemia e i cui destini sembrano avere la consistenza della bruma di questi giorni.

Un settore che fino allo scorso anno era considerato un fiore all’occhiello dell’offerta culturale, ricreativa e turistica della Svizzera italiana (basti pensare...