Moriva un secolo fa di questi tempi un pensatore il cui influsso sulle scienze sociali è forse impossibile sopravvalutare. Autore di opere economiche, filosofiche e storiche, ma giurista di formazione, Max Weber è oggi ricordato come il più importante sociologo tedesco.

In corrispondenza del centenario si conclude anche uno dei più imponenti progetti editoriali in lingua tedesca: la Max-Weber-Gesamtausgabe a cura dell’Accademia bavarese delle scienze. Un progetto iniziato nel lontano 1973 con la costituzione del comitato di esperti, proseguito nel 1984 con la stampa del primo volume e concluso quest’anno con la pubblicazione dell’ultimo, dedicato alle lezioni di economia politica. Del gruppo dei curatori originali sono diversi coloro che non hanno potuto, per motivi anagrafici, vedere la fine...