Chi pensava che le decisioni prese mercoledì dal Consiglio federale sfociassero in un forzato stop dell’attività di Lugano Arte e Cultura deve rivedere la sua posizione: sebbene si ritrovi costretto a ridurre, per un periodo al momento non definito, ad un massimo di cinquanta spettatori la capienza della sua struttura durante ogni evento, il LAC non abbasserà nuovamente la serranda. Anzi. «Una volta appresa la notizia delle misure adottate a Berna ci siamo immediatamente messi al lavoro per far sì che ciò non accada», spiega il direttore artistico Carmelo Rifici. «Anche perché, in un momento così particolare, riteniamo la cultura un elemento vitale della nostra vita sociale, che dunque dobbiamo portare avanti mettendo in campo tutte le nostre forze». Traduzione: si va avanti, facendo di necessità...