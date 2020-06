«Per.l’anno in corso.le.cose si.svolgeranno con-una modalità e una scansione temporale differente. La conferenza stampa che eravamo soliti convocare ai primi di giugno è posticipata al mese di settembre». Questo il passaggio centrale della lettera personalizzata che Carmelo Rifici, direttore artistico del LAC, ha inviato nei giorni scorsi all’attenzione degli abbonati alla stagione teatrale del centro culturale luganese. Una missiva nella quale Rifici si dice in primo luogo «lieto di poter finalmente riprendere un dialogo (...) nelle forme possibili dettate dall’eccezione del tempo che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora, seppure in parte, vivendo». Nessuna anticipazione sui contenuti del cartellone della stagione 2020/2021 quindi e nemmeno sui focus che la caratterizzeranno ma una profonda riflessione sugli inevitabili mutamenti a livello di metodologia di lavoro che la pandemia ha portato con sé e su come il teatro possa ritrovare un suo ruolo peculiare nel mondo post-COVIDE-19. «Nella staqione che verrà - scrive ancora Rifici - lavoreremo in modo diverso, perché come può facilmente capire abbiamo dovuto pensare a un palinsesto che tenesse conto di numerose variabili, che possono a tutt’oggi subire cambiamenti non prevedibili con totale certezza. I mesi che ci siamo lasciati alle spalle sono stati purtroppo forieri di enormi difficoltà, impedimenti e, in alcuni casi, di lutti; gli avvenimenti ci hanno sorpresi stravolgendo la nostra quotidianità, le nostre vite, i nostri affetti; credo che ognuno di noi desideri fortemente tornare a vivere un tempo nuovo, in cui poter volgere lo sguardo con speranza a un futuro prossimo».

«Umanesimo ritrovato»

Il regista e direttore artistico ha però già le idee chiare sui criteri da seguire per svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi da qui all’autunno: «La stagione che sto disegnando, guidato dall’urgenza di una ritrovata fiducia reciproca, - continua - confido sappia esprimere in modo potente una nuova leggerezza, offrendo occasioni sia di svago sia di impegno, che trovino un comune dominatore nel desiderio di una rinascita, di un “umanesimo” ritrovato». Un percorso che non potrà quindi ignorare quel che è successo nei mesi scorsi. Ancora Rifici: «La crisi pandemica ci ha guidato alla riscoperta del valore e della fragilità della vita, facendoci apprezzare il valore degli affetti e della nostra quotidianità; ci ha fatto pensare al teatro come un luogo dell’anima che può avere anche un valore terapeutico, una casa necessaria in cui trovarci e confrontarci».

Per concludere, Rifici si augura che l’attuale evoluzione positiva della pandemia prosegua anche nei prossimi mesi, confidando nel fatto che «nel periodo di tempo che ci separa da oggi a settembre saprà rivelarci delle belle opportunità». Un auspicio quindi affinché «il lavoro che in questi mesi stiamo portando avanti, pur nelle mille difficoltà, con una passione ed un amore, se possibile, ancora più forti» non sia vanificato da un ritorno alle rigide regole dell’emergenza sanitaria. Un augurio sicuramente condiviso non solo dagli abbonati del LAC ma da tutti coloro che amano il teatro e, più, in generale, la cultura.

