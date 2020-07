Sei mesi esatti: tanto sarà durato il digiuno degli appassionati di cinema e dei frequentatori di festival in questi difficili tempi di pandemia. Era il 1. marzo quando si chiudeva ufficialmente la 70. Berlinale, e tutti ormai iniziavano a capire che il coronavirus non sarebbe stato soltanto una questione asiatica, e sarà il 2 settembre quando si aprirà al Lido di Venezia la 77. Mostra internazionale del cinema. Sei mesi durante i quali tutte le componenti del variegato mondo legato all’industria cinematografica hanno vissuto una crisi senza precedenti che è ancora ben lungi dall’essere risolta. Una crisi che si è concretizzata in primo luogo nella repentina chiusura delle sale, la cui riapertura è ancora immersa in un oceano d’incertezze, e nel blocco di tutti i processi distributivi e produttivi. Una crisi che ha visto anche l’inedita cancellazione di tutti i principali festival - da Cannes a Locarno - che hanno cercato di ovviare alla situazione con proposte alternative, puntando in particolare sulla fruizione online.

Dopo sei mesi di film e di serie visionati in streaming spaparanzati sul divano di casa, gli annunci fatti ieri da Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra di Venezia, riguardanti il cartellone del festival che si terrà dal 2 al 12 settembre, sono quindi paragonabili a un tenue raggio di sole dopo un lungo e violentissimo temporale.

Nulla sarà più come prima

Non bisogna però pensare che la 77. edizione del festival cinematografico più vecchio al mondo somiglierà alle 76 precedenti. Le misure di sicurezza e di distanziamento sociale saranno ferree, gli ospiti internazionali pochissimi, il tipico ambiente «da Cinecittà» che si respira abitualmente per dieci giorni nel quartiere meno affascinante di Venezia difficilmente vivrà i suoi momenti più magici. Eppure, non si può che salutare il coraggio e l’impegno degli organizzatori - e non dimentichiamoci che stiamo parlando di un Paese, l’Italia, e di una regione, il Veneto, che hanno pagato un enorme prezzo in vite umane alla ferocia del virus - che hanno osato andare avanti anche quando tutte le previsioni avrebbero consigliato loro di lasciar perdere. Venezia 77 - se tutto andrà nel migliore dei modi - potrebbe quindi essere ricordato come il festival del ritorno a una minima soglia di normalità, per lo meno a livello della fruizione delle opere. Non è un ritorno ai fasti e al glamour del recentissimo passato, ma è già qualcosa.

Anzi, forse quest’anno il cinema si riprenderà quel posto centrale che spesso negli ultimi tempi gli è stato soffiato e ciò non potrà che essere un bene, soprattutto in vista della completa riapertura delle sale in autunno.

Selezione snella

La selezione annunciata da Alberto Barbera è più snella del solito (60 film invece di un centinaio) e anche questo paradossalmente potrebbe essere un aspetto positivo, poiché la 77. Mostra risulterà più «a misura d’uomo». Vista la situazione è però molto difficile sapere quali delle pellicole che animeranno le tre sezioni del festival (Concorso, Fuori Concorso e Orizzonti) avrebbero ricevuto la stessa attenzione in una situazione normale. Barbera non ha però «pescato» nella selezione ufficiale virtuale del festival di Cannes e ha citato un solo film che era stato opzionato dalla Semaine de la Critique della rassegna francese e che si vedrà invece al Lido, affermando però che da qui a inizio settembre potrebbero essere annunciati altri due o tre titoli. Quel che appare già quasi certa è l’assenza totale di blockbuster americani, mentre per ciò che riguarda gli ospiti si parla per ora soltanto di personaggi italiani ed europei, anche se per questi ultimi bisognerà seguire l’evoluzione del virus a livello continentale e le eventuali misure precauzionali che saranno decise dal governo della Penisola.

Otto donne in gara

Un altro aspetto importante della selezione 2020 è il gran numero di registe presenti: ben 8 tra i 18 titoli in concorso ad esempio (vedi elenco sotto). Al di là delle opere in gara per i Leoni, anche nelle altre sezioni non mancano i film allettanti. Fuori concorso si vedranno Lacci di Daniele Luchetti con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando e Giovanna Mezzogiorno (film d’apertura); Lasciami andare di Stefano Mordini con Stefano Accorsi, Valeria Golino e Maya Sansa; i nuovi documentari di Abel Ferrara (Sportin’ Life), Nathan Grossman (Greta su Greta Thunberg), Luca Guadagnino (Salvatore - Shoemaker of Dreams su Salvatore Ferragamo), Giorgio Verdelli (Paolo Conte, via con me) e Frederick Wiseman (City Hall) e un cortometraggio cofirmato da Alice Rohrwacher e JR. Nella sezione Orizzonti invece da non perdere almeno Nowhere Special di Uberto Pasolini (Still Life) e Genus Pan del debordante filippino Lav Diaz (Leone d’oro nel 2016) di «appena» 150 minuti.

In concorso anche Emma Dante e Gianfranco Rosi

Ecco la lista dei 18 lungometraggi in corsa per il Leone d’oro:

In Between Dying di Hilal Baydorov (Azerbaijan)

Le sorelle Macaluso di Emma Dante, con Donatella Finocchiaro (Italia, foto sopra)

The World to Come di Mona Fastvold, con Katherine Waterston, Vanessa Kirby e Casey Affleck (USA)

Nuevo Orden di Michel Franco (Messico)

Amants di Nicole Garcia, con Pierre Niney e Stacey Martin (Francia)

Laila in Haifa di Amos Gitai (Israele)

And Tomorrow the Entire World di Julia von Heinz (Germania)

Cari compagni di Andrey Konchalovsky (Russia)

La moglie della spia di Kiyoshi Kurosawa (Giappone)

I figli del sole di Majid Majidi (Iran)

Pieces of a Woman di Kornel Mundruczo (Canada)

Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, con Romola Garai (Italia)

Padrenostro di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino (Italia)

Notturno di Gianfranco Rosi (Italia)

Non cadrà più la neve di Malgorzata Szumowska e Michal Englert (Polonia)

The Disciple di Chaitanya Tamhane (India)

Quo Vadis, Aida? di Jasmila Zbanic (Bosnia)

Nomadland di Chloe Zhao, conFrances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie (USA)

Altre informazioni

