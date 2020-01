In attesa di «30 anni in un giorno», l’evento live che andrà in scena il prossimo 12 settembre alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) e ha già registrato il tutto esaurito con ben 100.000 biglietti venduti, il rocker italiano Luciano Ligabue da aprile tornerà a esibirsi nelle principali città europee con il tour «Europe 2020». Fra le date in programma anche il 19 luglio 2020, con il Liga che chiuderà Moon & Stars a Locarno, dove si era già esibito nel 2012.