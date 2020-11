Con un comunicato stampa, l’associazione TASI (Teatri Associati Scena Indipendente) ha criticato la misura anti-COVID presa dal Consiglio di Stato riguardante il divieto di assembramenti con più di 5 persone. «Questa limitazione ha di fatto obbligato teatri e organizzatori a cancellare gli spettacoli in programmazione», questo benché «nei teatri non si siano riscontrati contagi degni di nota» grazie al rispetto delle «misure di protezione come la distanza fisica e l’obbligo di mascherina», hanno evidenziato i membri del Comitato TASI Laura Cantù, Pilar Koller e Manuela Rigo. «Quello che maggiormente colpisce è che la cultura sia considerata “non necessaria”, al contrario dello shopping o di altre realtà meno indispensabili», hanno continuato. «Questa situazione aggrava la sensazione di chiusura e solitudine presente nella popolazione, che frequentava i teatri anche per mantenere una parvenza di normalità, oltre a nutrire mente e spirito con la positività, assolutamente necessaria anche per fronteggiare psicologicamente questa pandemia». «La cultura è vita, per questo tutte le arti della scena chiedono di rivedere questa decisione inaccettabile», hanno concluso.