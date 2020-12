Lo scorso fine settimana a Lugano non è arrivata solo la neve, ma anche una curiosa installazione sulla grande vetrata del MASI, che ha attirato l’attenzione di automobilisti e passanti. Si tratta del progetto “That’s the only way i can come” della talentuosa artista croata Nora Turato, la quale ha voluto portare il museo fuori dalle mura del museo stesso. Una riflessione su questo particolare momento storico, in una società ipermediatizzata che vive la paura, a volte il panico, della pandemia