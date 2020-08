Qual è la misteriosa strada lungo la quale la direttrice artistica di Locarno vuole condurre i suoi «seguaci» con i Secret Screenings? Dopo quattro appuntamenti su nove è forse troppo presto per dirlo, ma da ciò che si è potuto vedere finora nel corso delle proiezioni «segrete» delle ore 21 al GranRex Lili Hinstin ha rispettato alla lettera i suoi propositi: niente «best of» personale, niente «breve storia del cinema» ma piuttosto delle esplorazioni - a volte sorprendenti, altre volte audaci - in quel vasto territorio che offre la settima arte a chi non si accontenta delle scelte più semplici o superficiali.

Risi, Tognazzi e Gassman

Già dal primo Secret Screening è affiorata la voglia di portare alla luce anche il passato liberandosi da qualsiasi retaggio ideologico. In questo senso, la figura...