Antonio Beolco detto il Ruzante: chi era costui? Sebbene Dario Fo lo abbia ripetutamente definito la sua principale fonte di ispirazione nonché «il più grande autore di teatro che l’Europa abbia avuto nel Rinascimento» e gli storici abbiano da qualche tempo iniziato a rivalutarne la figura, per buona parte dell’universo teatrale è ancora oggi un perfetto Carneade. E questo a causa di un oblio nel quale la sua produzione è stata per secoli confinata per varie ragioni: perché proveniente da un periodo non tra i più noti della storia della drammaturgia – la prima parte del XVI secolo, dunque vari decenni prima dell’entrata in scena dei grandi padri del teatro europeo Molière e Shakespeare; perché si esprimeva in una lingua non proprio... universale (il pavano, antica e ormai scomparsa parlata...