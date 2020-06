Dalle 22 alla mezzanotte di questa sera i teatri e le sale da concerto di tutta la Svizzera si tingono di rosso per attirare l’attenzione della popolazione sulla difficile situazione che sta vivendo il settore culturale, duramente colpito dalla crisi del coronavirus. L’azione è sostenuta da quasi 1000 spazi culturali ed eventi, tra cui il LAC di Lugano.

L’ispirazione per quella che è stata definita la «Notte della luce» viene dalla Germania. Le imprese culturali rappresentano il 10,9% del totale, ricorda l’Association des professionnels de la scène romande (Artos) in una nota odierna.

Tra i rami culturali, quello degli eventi e dei festival soffre in modo particolare. Le manifestazioni con un massimo di 1000 persone sono di nuovo ammesse a determinate condizioni, ma i festival sono stati cancellati. Molti tecnici che lavorano per spettacoli ed eventi potrebbero non farcela. Anche altre professioni precarie che ruotano intorno alle arti dello spettacolo sono particolarmente minacciate.