Aurelio (84 anni) vive con Birba, la sua cagna che tratta meglio di un essere umano, e non avendo eredi i suoi segreti lo seguiranno nella tomba. Carlo (88 anni) non esita a uscire dalla finestra della sua stanza in piena notte per andare a caccia con la fedele Titina mentre la moglie lo supplica di smetterla. Angelo (78 anni) ed Egidio (83) sono cugini, abitano a pochi chilometri l’uno dall’altro ma non si parlano da decenni: il primo ha smesso di cacciare a causa di tutto quel di negativo che ruota attorno al mondo del tartufo, il secondo ha speso tutta la vita alla ricerca del segreto per coltivare il prezioso tubero, coinvolgendo scienziati e studiosi di spiritualità. Sono solo alcuni dei protagonisti del documentario The Truffle Hunters che i giovani registi americani Michael Dweck e...