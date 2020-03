Nella valanga di cancellazioni di grossi eventi dell’estate che in questi giorni sta caratterizzando il mondo della musica leggera, ci sono delle eccezioni. Oltre al locarnese Moon&Stars che la scorsa settimana proprio al nostro giornale ha ribadito l’intenzione di confermare il suo programma (vedi intervista a suo direttore Dani Büchi) oggi ha fatto sentire la sua voce anche la più importante manifestazione svizzera, il Montreux Jazz Festival che originariamente avrebbe dovuto comunicare la line-up definitiva della sua 54a edizione e che, pur rimandando questo annuncio ha comunque ribadito che il festival, anche quest’anno si farà. «Ad oggi, l’organizzazione del Festival, dal 3 al 18 luglio 2020, non è stata compromessa», si legge in una nota stampa del team organizzativo che dunque ribadisce di essere al lavoro «per consentire al Festival di svolgersi nelle migliori condizioni possibili». Festival che, lo ricordiamo, ha già annunciato i nomi di alcune sue «star» tra le quali anche due... locarnesi, ovvero Lionel Richie e Lenny Kravitz.