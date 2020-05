A 40 anni dalla prima edizione, nel 1980, Il nome della rosa di Umberto Eco torna in libreria questi giorni in una preziosa edizione, curata da La nave di Teseo, impreziosita dai disegni e gli appunti preparatori realizzati dallo scrittore mentre lavorava al suo bestseller mondiale. Premio Strega nel 1981, tradotto in 60 Paesi, Il nome della rosa ha venduto oltre 50 milioni di copie, è diventato un film di Jean-Jacques Annaud interpretato da Sean Connery e ha ispirato più o meno fortunate serie tv: l’ultima nel 2019 con John Turturro. Nell’appendice inedita si possono scoprire oggetti, ambienti, abiti e personaggi, quel «mondo il più possibile ammobiliato sino agli ultimi particolari» che «per raccontare bisogna anzitutto costruirsi» come diceva Eco e come ricorda Mario Andreose, presidente...