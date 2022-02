Vediamo come gli abiti comunicano il personal branding di ogni artista attraverso la comunicazione non verbale di ciò che hanno indossato. A condurre è ancora una volta Amadeus, che sale sul palco con uno dei suoi amati abiti scintillanti di Gai Mattiolo. Le sue giacche sono diventate il suo tratto distintivo in tutte le edizioni del Festival. Ad accompagnarlo nella prima serata è la bellezza intramontabile di Ornella Muti, fasciata in abiti di Francesco Scognamiglio che delineano la sua bellezza senza tempo, colei che non ha paura di invecchiare ma fa proprio di questo il suo punto di forza, un messaggio a tutte le donne sempre alla ricerca dell’eterna giovinezza.

Ad aprire il Festival Achille Lauro, non solo cantante ma grande trasformista, un performer, uno showman del palco che non lascia...