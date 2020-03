Lo scorso autunno aveva messo la parola fine ad una interminabile serie di concerti annunciando un’imminente e importante svolta artistica. Svolta che si paleserà venerdì 13 marzo con la pubblicazione di un nuovo album e la ripresa dell’attività «live» con il primo di due attesissimi concerti al Teatro Sociale di Bellinzona. Due eventi che sveleranno il nuovo volto artistico di Sebastiano Paù Lessi, in arte Sebalter, che già il titolo del suo nuovo disco, Gente simpatica lascia intuire. Perché dopo cinque anni in cui è stato l’alfiere, a livello ticinese e nazionale, di un folk-pop di chiara impronta anglosassone con testi rigorosamente in inglese, l’artista bellinzonese ha deciso di lanciarsi in una nuova sfida: comporre e cantare rigorosamente in italiano.

Come mai questa svolta?«È il risultato...