La giuria internazionale di The Films After Tomorrow, composta da Nadav Lapid, Lemohang Jeremiah Mosese e Kelly Reichardt, ha premiato «Chocobar» della cineasta argentina Lucrecia Martel, un documentario politico che interroga la questione della colonizzazione e la cultura indigena a partire dall’uccisione del militante Javier Chocobar nel 2009.

La giuria della selezione svizzera, composta da Mohsen Makhmalbaf, Alina Marazzi e Matías Piñeiro, ha invece premiato Marí Alessandrini per «Zahorí», film svizzero ambientato proprio in Argentina, nella steppa della Patagonia, dove nasce l’amicizia inattesa tra una tredicenne di origini ticinesi e un vecchio indiano Mapuche.

All’interno della selezione internazionale, il Campari Award – premio speciale della giuria (50.000 CHF) – è stato assegnato al film «Selvajaria (Savagery)» di Miguel Gomes, libero adattamento del romanzo «Brasile ignoto» di Euclides da Cunha sulla spedizione militare della repubblica brasiliana a fine Ottocento contro il piccolo insediamento di Canudos. Lo Swatch Award – premio al progetto più innovativo (30.000 CHF) – è andato invece a «De Humani Corporis Fabrica (The Fabric of the Human Body)» di Verena Paravel e Lucien Castaing-Taylor, documentario filosofico e politico sulle delicate questioni di bioetica legate alle nuove tecnologie in ambito medico. Tra i progetti della selezione svizzera, l’SRG SSR Award, campagna pubblicitaria televisiva del valore di 100.000 CHF, è stato assegnato a «LUX», documentario sull’esercito svizzero dei giovani Raphaël Dubach e Mateo Ybarra.

«I RAN FROM IT AND WAS STILL IN IT»