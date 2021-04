«Vietati i pensieri negativi. Vietati i dubbi. E vietato fermarsi». In queste parole del presidente del Locarno Film Festival, Marco Solari, si racchiude il futuro della kermesse pardata. Sia riferendoci all’immediato, sia all’evoluzione della rassegna. Partiamo dalla 74. edizione in programma dal 4 al 14 agosto. «Abbiamo tutte le tutte le intenzioni di svolgere il Festival in maniera tradizionale», spiega subito Solari, intervistato dal CdT a margine dell’assemblea online svolta nel pomeriggio. «E al centro di questo pensiero – sorretto dal fuoco sacro che mobilita una squadra di circa 100 collaboratori al lavoro da tempo per raggiungere l’obiettivo – sta la necessità di riappropriarci dell’anima del Festival. Ossia di piazza Grande», continua Solari. «Quello che ci distingue dagli altri è...