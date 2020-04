Il Pinguino Pango in marcia per scacciare il cattivo

«Visto che i bambini non possono andare a teatro, lo porto io da loro, sotto i loro balconi». Così l’attrice e burattinaia ticinese di origini abruzzesi Vicky De Stephanis, in questo periodo segnato dalla distanza sociale per contenere il contagio da Covid-19, si è fatta promotrice di una serie di iniziative che contribuiscono all’intrattenimento dei più piccoli. Iniziative che vedono protagonista una delle sue più recenti figure, il Pinguino Pango. Nato nel 2018 come mascotte di Locarno on Ice – durante il quale propone animazioni in pista, storie e giochi – l’allegro pupazzo ha iniziato a metà marzo una marcia che lo sta portando ad attraversare in lungo e in largo Locarno «per bandire il coronavirus», con tanto di lattine trascinate al seguito – come vuole la tradizione di fine gennaio alla quale si è ispirata De Stephanis – e offrire momenti di spensieratezza alle famiglie, trasmettendo anche un messaggio di speranza: «Va tutto bene». «Al presente – sottolinea l’artista – perché bisogna pensare che vada tutto bene adesso, essere positivi ora anche per il futuro».

L’idea di «Bandir coronavirus» le è venuta un lunedì mattina appena sveglia. «La sera stessa – racconta – ho iniziato a percorrere le vie del centro storico ed è stato molto divertente, perché i bambini chiamavano il Pinguino Pango dai loro balconi, c’era chi voleva chiacchierare con lui, sapere che cosa stesse facendo, chi voleva avvisarlo dicendogli “stai attento! C’è in giro il coronavirus” e poi delle persone hanno suonato padelle, piatti e bicchieri per farlo ballare. È stata una bellissima esperienza». Tanto da convincere De Stephanis a replicarla nei giorni successivi e non ci è voluto molto tempo perché l’iniziativa facesse il giro non solo del vicinato ma anche dei social network – con foto e video – raccogliendo la simpatia di grandi e piccini. «Mi è capitato di trovare delle persone ad attendere l’arrivo di Pango in una determinata via e anche che le famiglie i cui balconi erano troppo distanti scendessero per vederlo meglio dalla soglia delle loro abitazioni e farsi un selfie con lui, sempre a debita distanza». In alcune vie, poi, è stato possibile dar vita a un vero e proprio spettacolo: «Ci sono strade molto animate, dove ti ritrovi attorniata da spettatori sui balconi ed è capitato che mettessero musica ad alto volume oppure che qualcuno suonasse la chitarra o l’armonica a bocca per fare danzare Pango e che gli dicessero “sì, scaccia il virus”».