Una connessione con la terra che diventa anche fisica, tanto da finire sulle sue tele, esposte in tutto il mondo. E’ quella di Stephan Spicher con il Ticino, più in particolare con la Valle Maggia. L’artista basilese ha infatti scelto Maggia come luogo dove trovare ispirazione per le sue creazioni. Spicher ci ha aperto le porte del suo atelier per raccontarci la sua arte informale.