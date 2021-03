Il mondo attorno ad Albert Einstein è pieno di citazioni e frasi che probabilmente lui non ha mai detto. Tra le più famose c’è questa: «non avrete capito fino in fondo una teoria se non sarete in grado di spiegarla a vostra nonna». Non so se sia vera, ma di certo è molto bella. Mi sono chiesto più di una volta se si possa spiegare alla nonna la relatività ristretta. E forse si può. Mi chiedo però se invece sia possibile spiegare alla nonna la poesia con-temporanea, che di solito riflette la complessità del nostro vivere, i fili esistenziali che regolano le nostre vite.

Con il nuovo isolamento pandemico si moltiplicano in Rete iniziative che sono sempre esistite ma che da un po’ di tempo a questa parte sono sempre più diffuse. Da un po’ di tempo vengo invitato a partecipare a concorsi di poesia...