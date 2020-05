La Pixar presenta per la prima volta un corto con protagonista un personaggio gay. Si intitola «Out», dura nove minuti e si può vedere sulla piattaforma streaming Disney+. La nuova storia della casa di animazione parla di un giovane di nome Greg il quale ha timore di rivelare ai propri genitori la sua omosessualità. È inoltre preoccupato che possano vedere una foto di lui e del fidanzato quando lo aiuteranno a traslocare. Oltre a bizzarre avventure, il fulcro della storia è sul dolore di Greg e della madre. «Out» è stato scritto e diretto da Steven Clay Hunter («Toy Story 4» e «Finding Dory») e fa parte della serie «SparkShorts» che ha l’obiettivo di scoprire nuovi narratori e sperimentare con tecniche diverse. Secondo uno studio del 2018 di Glaad (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) solo il 18,4% dei film mainstream di quell’anno includeva personaggi LGBT. Non figurava nessuna produzione della Disney, che tra le altre cose è proprietaria della Pixar.