Diana Ross, Edith Piaf e Barbra Streisand: sono alcune delle cantanti preferite del principe Carlo, che ha svelato - per la prima volta - le sue canzoni del cuore durante uno speciale show radiofonico dedicato al personale sanitario e ai volontari del Regno Unito per il lavoro svolto finora nella lotta al coronavirus.

In particolare, nella lista di 13 canzoni spicca la hit ‘Givin’ Up, Givin’ In’ del gruppo The Three Degrees, che un tempo dava al futuro re - nelle sue stesse parole riportate oggi dalla BBC - «un’irresistibile voglia di alzarmi e ballare».

Le canzoni verranno trasmesse oggi dalla Hospital Broadcasting Association, una rete di stazioni radio gestite dagli ospedali del Paese, e saranno anche distribuite su Spotify.

Un’altra canzone - ‘Lulu’s Back In Town’ di Dick Powell, del 1935 - lo rendeva felice, ha commentato il principe, perché gli ricordava sua nonna. Nella ‘hit parade’ reale c’è anche ‘Don’t Rain On My Parade’ di Barbra Streisand, che il principe vide in una esibizione ai Warner Bros Studios, in California, quando era un giovane tenente a bordo della HMS Jupiter, negli anni Settanta.

La lista completa:

«Givin’ Up, Givin’ In» - The Three Degrees

«Don’t Rain On My Parade» - Barbra Streisand

«La Vie En Rose» - Edith Piaf

«Upside Down» - Diana Ross

«The Voice» - Eimear Quinn

«The Click Song» - Miriam Makeba

«You’re A Lady» - Peter Skellern

«La Mer» - Charles Trenet

«Bennachie» - Old Blind Dogs

«Lulu’s Back In Town» - Dick Powell

«They Can’t Take That Away From Me» - Fred Astaire and Ginger Rogers

«Tros Y Garreg/Crossing the Stone» - Catrin Finch

«Tydi a Roddaist» - Bryn Terfel

