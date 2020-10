La sfida era coraggiosa e ricca di insidie, vista l’incertezza della situazione, ma l’esito si può senz’altro definire positivo e non privo di preziose indicazioni per il futuro. La 7. edizione del Film Festival Diritti Umani di Lugano (FFDUL), conclusasi domenica sera dopo cinque giorni di proiezioni, ha fatto registrare un’affluenza di circa 2.500 spettatori, nettamente al di sopra delle previsioni, tenendo conto del dimezzamento dei film in programma (17 contro i 32 del 2019), della capienza ridotta delle sale a causa delle norme COVID e della rinuncia agli appuntamenti pomeridiani riservati alle classi delle scuole superiori. In alcuni momenti gli spazi a disposizione si sono addirittura rivelati insufficienti, come nel caso del convegno sugli armamenti a grappolo tenutosi domenica pomeriggio...