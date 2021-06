Lil Loaded è morto suicida. Lo ha reso noto il suo avvocato, anche se la causa ufficiale della scomparsa non è stata confermata da un medico legale. Il rapper, al secolo Dashawn Robertson, 20 anni, si è tolto la vita alla vigilia dell’udienza in tribunale per le accuse di omicidio colposo dopo aver sparato nell’ottobre del 2020 al suo amico Khalil Walker, 18 anni, durante una registrazione musicale.

Prima di morire, Robertson ha scritto un lungo messaggio in cui chiede perdono a Dio. «Caro altissimo (Dio, ndr) - si legge - per favore perdonami per i miei difetti e per tutte le volte che ho mancato di renderti orgoglioso e di apprezzare tutte le fortune che mi hai dato ma a volte non si distingue tra l’essere duro e l’essere spietato e voglio ringraziarti per dove sono arrivato e per le persone che hai messo nella mia vita...».