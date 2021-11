Il reggae piange la morte di Astro, fondatore degli UB40

Erano un gruppo di amici che aveva iniziato a suonare in un seminterrato, dopo aver partecipato alle marce contro il Fronte Nazionale e alle manifestazioni organizzate da Rock Against Racism, e aveva scelto come nome quello del modulo per chiedere l’indennità di disoccupazione, «Unemployment Benefit, Form 40».

«Siamo assolutamente devastati e addolorati nel dover annunciare che il nostro amato Astro è morto dopo una breve malattia», ha annunciato con un post su Twitter la band attuale, gli UB40 con Ali Campbell e Astro, attesi in tour nel 2022. «Il mondo non sarà più lo stesso senza di lui».

Astro - nome d’arte derivato dal nickname datogli da bambino perché portava gli stivaletti dr Martens modello ‘Astronaut’ - ha fatto parte degli UB40 dal 1978 al 2013, quando ha formato poi gli UB40 con Ali Campbell e Astro. Basata a Birmingham, la band originale è salita alla ribalta nei primi anni ‘80 per successi Red Red Wine e (I Can’t Help) Falling In Love With You. Ha venduto più di 100 milioni di dischi, scalando le classifiche nel Regno Unito e raggiungendo il record di permanenza in testa alla classifica dei singoli del Regno Unito negli anni ‘80.