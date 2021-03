«A norma di regolamento, Irama deve ritirarsi dalla gara dei big del Festival di Sanremo». A dirlo è stato stamattina il direttore di Rai1, Claudio Fasulo. «Il collaboratore del cantante positivo al test rapido lo è risultato anche al molecolare, ed è stato trovato positivo anche un altro collaboratore». Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore devono osservare una quarantena di 10 giorni, 14 se si tratta di variante inglese. In base al regolamento, questo implica che Irama si debba ritirare. L’ultimo tentativo che faranno li organizzatori per salvare la partecipazione del cantante è chiedere a tutti gli altri partecipanti se sono d’accordo di mandare e tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale.