Ci sono volute tre serate per cominciare ad avere un quadro preciso del 72. Festival di Sanremo. Le prime due – martedì e mercoledì – per far conoscenza con le 25 canzoni in gara; la terza, questa sera, per collocarle nel giusto contesto dopo averle «metabolizzate» e aver fatto la tara delle problematiche che possono aver condizionato il nostro approccio ad esse – dai limiti di voce evidenziati da qualche cantante durante la prima uscita e leggermente superati nella successiva, alle risolte difficoltà di adattamento di qualcun altro ad un palco non semplice quale quello sanremese, reso ulteriormente complicato, quest’anno, dalla COVID e alle misure per un suo contenimento (tradotto: molti cantanti non hanno potuto effettuare delle «vere» prove assieme all’orchestra a causa dei numerosi casi...