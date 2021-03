Vi ricordate la compilation di Sanremo? Anzi, le compilation, perché ce n’erano almeno due, per problemi di diritti dei vari cantanti anche se si cercava di mettere in entrambe il brano vincitore. Negli anni Sessanta era più semplice anche se la faccenda era molto più sfaccettata. Con due interpreti della stessa canzone, uno poteva stare su un disco e l’altro sull’altro, ma ce n’erano tanti di più. A partire dalla seconda metà dei Cinquanta fino alla prima metà degli anni Settanta, il Festival dominava clamorosamente il mercato discografico. Così si affacciavano dalle vetrine dei negozi delle raccolte apocrife, dove non era presente nessuno dei cantanti in gara e i brani venivano affidati a voci sconosciute, spesso, per pudore, indicate solo con il nome: canta Cinzia, canta Alberto, canta Paola. Oppure un’etichetta proponeva i brani degli artisti in gara che aveva nel suo «roster» (all’epoca nessuno l’avrebbe definito così), affidando ad altri, sempre sotto contratto, versioni dei pezzi della concorrenza. E così perfino Lucio Battisti si ritrovò a interpretare Adesso sì di Sergio Endrigo, una delle poche «cover» della sua carriera.

La copertina della compilation delle canzoni partecipanti a Sanremo 2021

Saltando a piè pari gli anni Settanta, quelli in cui Sanremo ha rischiato seriamente di estinguersi per mancanza di interesse di tutti, la grande popolarità tornò negli Ottanta, decennio del disimpegno per eccellenza e quale miglior trasmissione per rappresentare quel periodo? Vita facile anche per i cantanti, poi, che si esibivano in playback evitando di incorrere nelle stonature o nei problemi di microfoni e spie che si sono verificati, ad esempio, nell’edizione che si è appena consumata.

Ma oggi chi acquista più la compilation del Festival? Non si fa prima a rivolgersi a YouTube, se si vuole ammirare anche il video? Oppure rivedere la performance sul palco dell’Ariston. E il doppio CD? Eppure esiste. Anzi, in Italia esce anche nelle edicole, puntando, evidentemente, su quel pubblico tradizionalista (e, quindi, con un calcolo non si sa quanto esatto, affezionato al compact) dimenticato da Amadeus quest’anno: gran parte dei nomi in gara era sconosciuto agli over 50. Ed eccola qui, con la sua copertina rigogliosa di fiori, con l’elenco di tutti i partecipanti: ci sono proprio tutti, in questo caso. In che ordine? È stata stampata prima che il festival iniziasse e piazzare Francesca Michielin e Fedez all’inizio forse significa che qualcosa non è andata come ci si aspettava. Soprattutto è utile per ascoltare le canzoni... senza stonature, con l’autotune dosato più oculatamente e senza orchestra che, pur facendo un grandissimo lavoro, in certi brani era proprio un obbligo, come per Zitti e buoni dei Måneskin, che ha vinto.

... ma anche tre dischi "veri"

Extraliscio – È bello perdersi

Un progetto tanto di Mirco Mariani – compositore, polistrumentista – e Moreno il Biondo – storico elemento dell’Orchestra Casadei, quanto di Elisabetta Sgarbi, produttrice, discografica, coautrice di questo progetto che cerca di fare per il liscio quello che i Pogues fecero per il folk irlandese. Con la voce di Mauro Ferrara, ben noto agli appassionati del genere, tentano un connubio, sulla carta, impossibile, in pratica divertente e intrigante. Nell’album, naturalmente, anche la sanremese Bianca luce nera con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

La Rappresentante di Lista – My mamma

Chissà quanti si ricordavano che il duo era già stato sul palco dell’Ariston lo scorso anno, ospite di Rancore. Amare meritava sicuramente di più dell’undicesimo posto, ma l’importante è che Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina siano riusciti a “bucare” lo schermo e farsi conoscere. Dopo dieci anni di musica e con quattro album di eccellente fattura, incluso quest’ultimo era anche ora. Cresciuti alla scuola di teatro di Emma Dante, interpretano i brani immedesimandosi e spaziando fra i generi (non date retta all’etichetta “queer pop” che gli hanno appiccicato). Tra le cose migliori ascoltate quest’anno.

Lo Stato Sociale - Attentato alla musica italiana

Una strategia originale e a tratti bizzarra, quella de Lo Stato Sociale. All’inizio dell’anno hanno pubblicato la bellezza di cinque ep, ognuno intitolato come un componente della band (quindi “Bebo”, “Checco”, “Carota”, “Lodo” e “Albi”). Poi hanno portato a Sanremo Combat pop, un rockabilly orecchiabile che, però, non è piaciuto quanto Una vita in vacanza, e poi hanno riunito il tutto in un album inevitabilmente doppio dove spaziano tra brani parlati, un po’ Massimo Volume, un po’ Offlaga Discopax, poptronica e amenità. Confusionario, ma interessante.

